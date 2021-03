La Juve ribalta con doppio Morata, vince 3-1 e vede il Milan a un punto

All’Allianz si affrontano Juventus e Lazio per la gara del sabato sera del 26esimo turno di Serie A.

Partono bene gli ospiti con le conclusioni di Fares e di Milinkovic-Savic, al 14′ Kulusevski commette un errore gravissimo in fase di impostazione e regala la palla a Correa, il biancoceleste è velocissimo: salta Demiral e appena entrato in area batte Szczęsny. Lazio avanti al quarto d’ora a Torino.

Milinkovic e Luis Alberto impegnano ancora il portiere polacco, che però risponde presente. Al 25′ grandi polemiche per un possibile calcio di rigore per la Juve su un tocco di mano di Hoedt in area, per Massa è tutto regolare e si prosegue. Alla mezz’ora crescono i bianconeri e ci prova il gallese Ramsey, la palla è larga sul fondo.

Al 39′ arriva il gol del pari con Rabiot, il francese da posizione molto defilata rilascia un siluro col sinistro e batte Reina sul primo palo. Sfiora il gol del nuovo vantaggio Fares allo scadere, si va al riposo sull’1-1 dopo un bel primo tempo.

Nella ripresa si gioca a ritmi alti fin da subito: Chiesa impegna Reina al 49′, pochi minuti più tardi Milinkovic-Savic colpisce la traversa con un fenomenale colpo di testa.

A 57′ Morata va giù in area dopo un contatto con Hoedt, ancora niente penalty. Passano sessanta secondi e un contropiede di Chiesa serve Morata in profondità, lo spagnolo vince il duello con Hoedt e calcia forte col sinistro, battendo Reina ancora sul suo palo. Rimonta completata.

Pronti, via e Ramsey conquista un calcio di rigore, il fallo è di Milinkovic-Savic: si incarica della battuta Morata che non sbaglia e regala il 3-1 alla Juve oltre alla doppietta personale. Ora il Milan dista un punto, ma domani i rossoneri sfidano l’Hellas Verona al Bentegodi per allungare nuovamente.

Foto: Twitter Juventus