Pirlo: “Ronaldo non deve segnare sempre, stiamo crescendo e assorbendo le cose”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Chiesa ha portato energia, fame, freschezza. E’ giovane e si è approcciato con grandi campioni e partite importanti a livello internazionale. E’ entrato in punta di piedi all’inizio perché il salto è stato grande. Sta bene e si è sbloccato, siamo contenti. Finalmente chiude le azioni dall’altra parte, deve farlo più spesso e sfruttare la sua capacità di arrivare da dietro”.

Ronaldo?

“Ronaldo per noi non è importante segni sempre, ha fatto un bell’assist per il secondo gol e va bene anche segnare senza i suoi gol”.

Sul mercato niente attaccante per adesso, non pensi che bisogna cercare un centrocampista?

“Non abbiamo mai pensato di prenderlo per forza, sapendo d avere giocatori adattabili. Se capitava un’occasione l’avremmo colta ma siamo contenti di chi abbiamo. E’ mancato Morata, Dybala, e abbiamo adottato più giocatori come Ramsey che oggi ha fatto la seconda punta. Troviamo sempre un partner per l’altra punta”.

Questa è la sua Juve?

“Pian piano stiamo crescendo, cominciamo ad assorbire le cose. Non era facile senza preparazione, tanti giocatori erano da vedere e lo abbiamo fatto in partite ufficiali”.

Inter-Juve?

“E’ importante perché è una semifinale, è un obiettivo a cui teniamo molto. Non dobbiamo dimostrare nulla, pensiamo a noi stessi e non pensiamo alla partita di qualche settimana fa e guardiamo al futuro. Dubbi? Mai avuti, capita di avere una serata no e abbiamo avuto la fortuna di avere la Supercoppa e da lì siamo ripartiti alla grande”.