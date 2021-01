Pirlo: “Più bello vincere così che da giocatore. Le critiche? I risultati parleranno per me”

Andrea Pirlo ha conquistato il primo trofeo da allenatore, queste le sue parole a Rai Sport dopo la vittoria sul Napoli in Supercoppa: “E’ una grande gioia, ancor più bello che da giocatore. Sono al comando di una società storica, è ancora più bello. Difficile vedere finali belle, era importante vincere soprattutto dopo la sconfitta con l’Inter. Dovevamo mostrare il nostro orgoglio, quando vai in campo così fa piacere”.

Vince col suo amico Gattuso

“Facciamo un lavoro diverso, siamo due allenatori. Sono contento di quel che faccio: mi spiace per lui ma porto a casa la vittoria”.

Che vittoria è?

“Non siamo quelli visti contro l’Inter, volevamo dimostrarlo. Quando entri in campo così, è più facile portare a casa la vittoria. Stiamo cercando di portare avanti questo gioco, di domenica in domenica alcuni mancano per infortunio o per la pandemia. Non è facile mandare in campo gli stessi ma il gruppo mi segue dal primo giorno. Dopo la gara con l’Inter non ci meritavamo tutte queste critiche”.

Che ne pensa di Mandzukic al Milan?

“Penso abbiano fatto un affare. Hanno preso un giocatore con caratteristiche definite, può far bene al Milan”.

Ha da rispondere a chi la etichetta come Maestro una volta e come principiante l’altra?

“E’ facile portarti su e poi giù in un secondo. Ho avuto una carriera lunga, fatta anche di alti e bassi, io lavoro ogni giorno: ho una squadra forte, una società solida e lavoro con le cose che ho in testa”.

Pensa sempre di dare fastidio?

“Quando dal niente alleni la Juventus è normale, i risultati parleranno per me e per la squadra”.

Giovane maestro, allora?

“Fra un po’ di anni potremo dirlo…”.

Foto: Twitter Juve