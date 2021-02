Pirlo: “Morata a fine match ha avuto uno svenimento. Non è al meglio”

Andrea Pirlo ha spiegato ai microfoni di Sky Sport la scelta di non schierare Alvaro Morata dal 1′ nella sconfitta appena maturata sul campo del Porto: “Non è al meglio. Da quando è rientrato dall’influenza non si è più ripreso. È entrato nel momento del bisogno, quando è finita la partita si è dovuto sdraiare. Ha avuto uno svenimento, non era al meglio”.

Foto: Twitter Juventus