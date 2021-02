Pirlo: “In campionato contro l’Inter non eravamo noi, abbiamo lavorato sugli errori”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così a Rai Sport dopo il successo di San Siro in Coppa Italia contro l’Inter: “Non eravamo noi contro l’Inter in campionato, è stato un grande passaggio a vuoto, abbiamo lavorato sui nostri errori. Oggi era solo il primo round, non abbiamo fatto niente. Se rimaniamo concentrati però diventa dura per tutti, sappiamo la nostra forza”.

Foto: Twitter Juventus