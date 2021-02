Inter-Juve 1-2: primo round di Coppa Italia nel segno di Ronaldo (doppietta)

E’ Lautaro Martinez a sbloccare la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus, l’argentino brucia sul tempo De Ligt e grazie anche a un intervento non impeccabile di Gianluigi Buffon fa 1-0 dopo 9′.

Poco prima della mezz’ora Ashley Young commette fallo su Cuadrado in area di rigore, Calvarese assegna il tiro dagli undici metri dopo l’on field review: Ronaldo tira centrale e trasforma dagli undici metri alle spalle di Handanovic.

Al 36′ il portoghese raddoppia, pasticcio difensivo di Bastoni e Handanovic, Ronaldo sguscia da dietro e si porta via il pallone, a porta vuota è un gioco da ragazzi infilare in porta e la rimonta Juve è servita.

Nella ripresa due grandi chance per l’Inter di pareggiare la gara, prima con Sanchez che supera Buffon ma salva sulla linea di porta Demiral, poi con Darmian che si trova davanti all’estremo difensore bianconero ma la sua conclusione viene respinta. Lautaro Martinez non basta, il primo round lo vince la Juve grazie alla doppietta di Ronaldo.

Foto: Twitter Juventus