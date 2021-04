Pirlo: “Giocherà Dybala. Spero di rivedere l’intensità e l’atteggiamento dell’andata”

Conferenza stampa per Andrea Pirlo alla vigilia dell’importante sfida contro l’Atalanta. Dopo l’annuncio della sicura assenza di Cristiano Ronaldo, il tecnico bianconero ha chiarito chi giocherà in attacco: “Dybala giocherà dall’inizio. Il problema di Ronaldo è nato già lunedì dopo la partita, ha fatto un po’ di differenziato ma poi non riusciva a sporgere come voleva. Era troppo rischioso portarlo a spingere. Anche le partite con la nazionale l’hanno condizionato”.

Sull’Atalanta: “Abbiamo lavorato bene durante la settimana sapendo che l’Atalanta ha delle caratteristiche particolari. Gioca un calcio magari diverso rispetto alle altre squadre e abbiamo attuato delle contromosse. Abbiamo lavorato con intensità in settimana, sono fiducioso. Abbiamo tutti in testa un unico obiettivo che è quello di arrivare più in alto possibile. Ci siamo stretti verso il nuovo obiettivo che non è quello idoneo alla Juventus ma purtroppo i punti sono un po’ distanze l’obiettivo deve essere quello di chiudere alla grande il campionato. All’andata avevamo fatto una buona gara, l’atteggiamento era stato buono, avevamo messo in difficoltà l’Atalanta con una buona pressione, loro ti portano a fare una gara di intensità e spero di rivedere questo”.

Su Arthur e McKennie: “Stanno tutti bene, si sono allenati regolarmente e con buona intensità e possono essere utilizzati domani”.

Su Gosens: “Più che come singoli l’Atalanta ha fatto un percorso di squadra che li ha aiutati ad arrivare a determinati traguardi e a lottare ogni anno per i primi quattro posti. Gosens è uno dei singoli e sta facendo molto bene. Ha raggiunto anche la nazionale tedesca, ha molto valore”.

Su Bonucci e la fatica a contenere Zapata: “Si valuta a 360°. Bonucci poi è rientrato dal covid e sta facendo un lavoro particolare per tornare nella migliore condizione. Nelle valutazioni per gli undici che si mandano in campo si guarda tutto. All’andata però lui aveva fatto molto bene”.

Foto: FB JUVE