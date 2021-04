Pirlo su Ronaldo: “Ha un problema al flessore, non ci sarà a Bergamo”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Atalanta, Andrea Pirlo ha iniziato dando una brutta notizia ai tifosi juventini, ma non solo, puntualizzando a chi pensava che Bernardeschi fosse l’unico assente per domani: “Una grossa defezione c’è, Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessione, con lui e col dottore abbiamo deciso di non convocarlo. Non si sentiva in grado di poter spingere, abbiamo preferito lasciarlo a riposo”.

Foto: Twitter Juventus