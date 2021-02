Pirlo: “Era il tipo di partita che volevamo fare, siamo stati compatti”

Andrea Pirlo ha parlato così a Sky dopo la vittoria della Juventus sulla Roma: “Eravamo preparati bene, era il tipo di partita che volevamo fare, è difficile andare a prendere tutte le volte la Roma in maniera aggressiva. Quando lo potevamo fare l’abbiamo fatto bene, quando abbiamo dovuto aspettare altrettanto”.

Quanto influisce positivamente in difesa il ritorno di Chiellini?

“Giorgio sta facendo bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato l’entusiasmo, ci siamo compattati. Abbiamo lavorato sugli errori fatti in passato e ci siamo ritrovati”.

Foto: Twitter Juventus