Ronaldo e autogol di Ibanez: la Juve batte la Roma e la scavalca al terzo posto

La Juve ha confermato il suo buon momento, battendo la Roma per 2-0 e scavalcandola al terzo posto a quota 42. Un gol per tempo: Ronaldo al 13’ pt di sinistro, dopo una discesa di Alex Sandro e assist di Morata; un autogol di Ibanez ha sancito il 2-0 al 24’ st, a seguito di un cross di Kulusevski che lo stesso Ronaldo stava per sfruttare a pochi passi dalla porta. La Roma ha giocato una buona partita ma ha concretizzato poco. Dzeko in campo nella ripresa al posto di Mayoral, circa mezz’ora ma senza grandi lampi.

Foto: Instagram Juve