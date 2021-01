Pirlo: “E’ questo quello che vogliamo da Chiesa. Il gol del Milan nasce da un fallo su Rabiot”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 sul Milan:

“Il gol subito? C’è da fischiare il fallo da punizione su Rabiot, il gioco deve essere fermato. Poi vengono gli errori della squadra, Danilo poteva essere più aggressivo, deve essere pronto a fare una preventiva ma non eravamo messi tutti benissimo.

Chiesa? L’abbiamo comprato per l’uno contro uno negli ultimi trenta metri, il suo ruolo è quello dove ha giocato oggi. A volte ha giocato a sinistra ma è questo che vogliamo da lui”.

Foto: Twitter ufficiale Juve