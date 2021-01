Due gioielli di Chiesa e McKennie: la Juve interrompe l’imbattibilità del Milan

Il big match del sedicesimo turno di Serie A si chiude con il successo della Juventus per 3-1 a San Siro contro il Milan. Finisce così l’imbattibilità dei rossoneri in campionato, 27 partite dopo la sconfitta dell’8 marzo per mano del Genoa.

Parte subito forte la Juve, Chiesa colpisce un palo e poi al 18′ sigla la rete del vantaggio su assist di Dybala, il Milan risponde con Calabria al 41′, gran tiro dal limite dell’area per il terzino rossonero e le due squadre vanno a riposo sull’1-1.

Nella ripresa i bianconeri si dimostrano più determinati e lo stesso asse Chiesa-Dybala firma un altro gioiello che vale il 2-1 al 62′. Entrambi i giocatori lasciano il campo subito dopo, crampi per Chiesa.

Proprio quei cambi regalano la rete del definitivo 3-1, lo statunitense McKennie insacca sul servizio di Kulusevski.

Il Milan dunque non sfrutta il tonfo dell’Inter a Genova e rimane in testa a 37 punti, nerazzurri sempre secondi a quota 36. Terza piazza per la Roma con 33, si avvicina la Juventus, 30 punti con una partita in meno.

Foto: Twitter ufficiale Juventus