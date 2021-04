Pirlo: “Domani giochiamo? Noi rispettiamo i protocolli e siamo in sintonia con l’ASL”

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Napoli, Andrea Pirlo ha parlato di diversi temi, del recupero di Dybala, dell’incontro Allegri-Agnelli, ma anche del Covid, con i 3 casi alla Juve, ma con la gara con il Napoli che si giocherà tranquillamente domani.

Queste le parole di Pirlo: “Domani si gioca? Salvo spiacevoli sorprese si. Noi rispettiamo il protocollo come sempre e siamo in sintonia con quello che dice l’ASL. Ci presenteremo come sempre abbiamo fatto”.

Foto: Twitter uff. Juventus