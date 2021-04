Pirlo: “Incontro Allegri-Agnelli? Il presidente mi aveva avvertito”

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara con il Napoli, Andrea Pirlo ha commentato anche dell’incontro Allegri-Agnelli, ammettendo che il presidente lo aveva avvertito.

Queste le sue parole: ”

Cosa pensa dell’incontro fra Allegri e Agnelli?

“No nessuna presa di posizione, sono stato avvertito dal presidente in persona dell’incontro con Allegri. Il calcio è una cosa, l’amicizia è un’altra. Se mi infastidisce questa cosa? No io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo sempre tutte le cose che succedono. Ero al corrente di questo incontro e della sua fiducia, poi è normale che sta a me dimostrare di poter essere l’allenatore dell’anno prossimo”.

