Pirlo: “De Ligt è un campione, un capitano a 20 anni. A Dybala serve un po’ di tempo per tornare al top”

Andrea Pirlo ha parlato a Sky dopo la vittoria della Juventus sul Ferencvaros:

“Dybala? Non ha fatto benissimo, ma è in crescita, perché viene da un periodo di inattività. Ha preso antibiotici per settimane ed è normale gli occorra un po’ più di tempo. Ma deve andare oltre la sua soglia per recuperare.

De Ligt è un campione in tutti i sensi, sia a livello tecnico che umano. È un capitano già a vent’anni. Ci consente di essere più aggressivi, ma anche in impostazione può dare una mano. Ci consente di tenere la squadra corta e di essere aggressivi”.

Foto: sito ufficiale Juventus