La Juve non brilla, Ronaldo colpisce e nel recupero Morata regala gli ottavi a Pirlo

Vittoria sofferta per la Juventus di Andrea Pirlo, i bianconeri faticano col modesto Ferencvaros e chiudono il discorso qualificazione soltanto nel recupero.

Gli ungheresi hanno disputato una buona gara ma la prestazione della Juve non è stata delle migliori, considerando la facile vittoria dell’andata ci si aspettava ben altro in campo stasera.

Aprono le marcature i neroverdi a sorpresa con Uzuni al 19′, pareggia Ronaldo al 35′. Una Juve volenterosa nel secondo tempo colpisce due pali con Bernardeschi e Morata, lo spagnolo non molla e sfrutta una papera clamorosa del portiere avversario nei minuti di recupero e regala la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions.

Foto: Twitter Juventus