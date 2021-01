Pirlo: “Chiesa ha portato energia e freschezza. La Juve è un grande salto, ora si è sbloccato”

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, dopo la vittoria a Marassi sulla Sampdoria, ha parlato così a Sky di Federico Chiesa: “Ha portato energia, freschezza e fame. E’ giovane ed è arrivato in un gruppo di campioni, si è approcciato per la prima volta con gare internazionali di livello… All’inizio è entrato in punta di piedi perché il salto è stato grande ma adesso sta bene e si è sbloccato anche a livello di testa grazie a qualche gol. Finalmente riesce ad andare a chiudere le azioni quando andiamo dall’altra parte, deve farlo ancora più spesso”.