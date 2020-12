Pirlo sulla sentenza: “Dispiace perché hanno preso in giro le altre squadre”

Andrea Pirlo ha parlato anche della sentenza di oggi pomeriggio dopo la sconfitta pesante con la Fiorentina, queste le sue parole a Sky Sport:

Quanto ha influenzato la sentenza?

“Per noi non cambia niente, è una partita da giocare che rigiocheremo volentieri. Ci dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e giocato con giocatori positivi e magari anche perso. Dispiace che hanno preso in giro le altre squadre”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus