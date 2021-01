Pioli: “Tante assenze ma non abbiamo perso la nostra identità”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così del 3-1 incassato dalla Juventus a Sky Sport:

“La gara è stata equilibrata, la gara è stata figlia della loro capacità di tornare in vantaggio. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare, dopo il 2-1 la gara è stata indirizzata.

La squadra ha intepretato generosamente la partita, con qualità, non siamo riusciti a sfruttare qualche recupero alto su qualche pressione buona e poi Szczesny ha fatto una bella partita. L’episodio del secondo gol ha cambiato la partita. Sette assenze sarebbero state tante per tutti ma non abbiamo perso la nostra identità”.

