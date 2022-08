Pioli sul mercato: “Se preferirei il difensore o il centrocampista? È questione di nomi, non numeri”

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato anche di calciomercato. In particolare, all’allenatore del Milan è stato chiesto se preferirebbe l’arrivo di un altro difensore o di un centrocampista. Ecco la sua risposta: “È questione di nomi, non numeri. Noi numericamente siamo al completo ma se ci sarà la possibilità di inserire in rosa giocatori che possono migliorare l’organico, la società si farà trovare pronta”.

Foto: Twitter Milan