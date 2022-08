Pioli su Leao: “Non lo sto allenando pensando che lo perderò”

Nella conferenza di presentazione della sfida contro il Bologna, Stefano Pioli ha parlato anche del futuro di Leao: “Non ho nessun altro pensiero se non la gara di domani, poi quella successiva, il derby e la Champions. Leao deve continuare a migliorare e non sto pensando di allenarlo con l’idea che lo perderò, anche perché i suoi atteggiamenti vanno un tutt’altra direzione. Per quello che sto vedendo io, non vedo un ragazzo nervoso o preoccupato. Anzi. Si allena sempre con la stessa determinazione ed è giusto che pensi continuamente a migliorarsi perché salire di livello”.

Foto: Sito Milan