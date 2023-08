Pioli su De Ketelaere: “Assente per situazioni di mercato. Si tratta di capire la scelta migliore per tutti”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del Trofeo Berlusconi, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così motivato l’assenza di Charles De Ketelaere: “Non c’era stasera perché ci sono situazioni di mercato, ci si aspettava molto da lui, non è riuscito a dare tutto quello che può. Si tratta di capire la situazione migliore per noi e per lui”. Ricordiamo che sul trequartista belga – come vi abbiamo raccontato – c’è l’Atalanta in attesa di una risposta definitiva.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere