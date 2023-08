L’indiscrezione: De Ketelaere, in arrivo l’agente. L’Atalanta aspetta il via libera

Charles De Ketelaere e l’Atalanta: ormai non è più una sorpresa rispetto vi avevamo anticipato pochi giorni fa. Da quel momento la fiducia dell’Atalanta è andata sempre più in crescendo, al punto che per la giornata di domani è atteso il via libera. È atteso, infatti, l’agente del talento belga per mettere a posto gli ultimi dettagli. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 26-27 milioni più bonus per avvicinarsi a quota 30. Non è previsto controriscatto da parte del Milan che dovrebbe avere una percentuale tra il 10 e il 15 per cento.

Foto: Instagram ufficiale De Ketelaere