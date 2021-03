Pioli: “Sto allenando un gruppo eccezionale, questi ragazzi non mollano mai”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari ottenuto in extremis sul campo del Manchester United: “C’è molta soddisfazione. Io non sto allenando un gruppo normale, ma un gruppo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Quando vedo che i ragazzi danno l’anima per raggiungere un determinato risultato e ci riusciamo, è giusto essere soddisfatti sapendo che questo è solo il primo passo. E’ un buonissimo risultato, si poteva fare qualcosa in più. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza di un avversario così forte”.

Cosa si porta via da questa serata?

“Lo spirito della squadra di fare la gara, la voglia di cercare di comandare. Dobbiamo avere un livello di applicazione alto, non posso che essere soddisfatto. Giochiamo ogni quattro giorni però questi ragazzi non mollano mai. Dobbiamo assolutamente continuare, è un momento determinante per campionato ed Europa League, poi ci sarà la sosta, potremo rifiatare per chi non andrà in Nazionale”.