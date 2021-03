Un bel Milan la riacciuffa nel recupero: Kjaer risponde a Diallo. E’ 1-1 a Old Trafford

Parte bene il Milan nei primi 45 minuti a Manchester: le due squadre vanno al riposo sullo 0-0, ma i rossoneri hanno interpretato bene la partita con diverse trame pericolose e una buonissima personalità. Due gol annullati ai rossoneri: al 5’ a Leao, in chiaro fuorigioco, e al 12’ a Kessie – su segnalazione del Var – per aver toccato con un braccio prima di uno straordinario tiro imprendibile per Henderson.

Altre chance con i rossoneri vicini al gol sono arrivate con Krunic e Saelemaekers. Il Manchester United ha avuto una sola vera occasione, ma clamorosa: è il 38’, sponda di Bruno Fernandes su angolo dalla destra, Maguire tutto solo e a porta spalancata la mette sul palo.

La partita la sblocca Amad Diallo al 50′. L’ivoriano ex Atalanta, appena entrato al posto di Martial, ha lasciato subito il segno, raccogliendo di testa un bel suggerimento di Bruno Fernandes, nulla da fare per Donnarumma.

Ma il Milan non molla e cerca il gol del pari, ci provano Kessie e Krunic, ma è James a sfiorare la rete del raddoppio per i Red Devils: clamoroso l’errore del gallese che calcia a lato a porta spalancata su un cross di Greenwood proveniente dalla destra.

Proprio quando tutti i discorsi sembravano rimandati alla gara di ritorno, Simon Kjaer colpisce di testa su un corner, batte Henderson e pareggia i conti nel recupero.

Ora la qualificazione prende una bella piega in favore dei rossoneri, pesa tantissimo il gol in trasferta ottenuto in vista del ritorno di San Siro, previsto tra sette giorni.

