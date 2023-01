L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è stato chiaro sul calciomercato nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato la partita da disputare in casa contro il Sassuolo. Le parole del tecnico: “Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento. Sul mercato la società si è espressa già da tempo. Stiamo recuperando gli infortunati, quindi stiamo apposto così”.

Foto: Twitter ufficiale Milan