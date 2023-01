Pioli: “Dopo Roma avevo voglia di tornare a lavorare e non di parlare. Disponibili Calabria e Theo”

Il Milan di Stefano Pioli giocherà la 20ᵃ giornata di Serie A contro il Sassuolo tra le mura amiche del San Siro. Periodo negativo per i rossoneri, reduci da un duro ko contro la Lazio. Le parole del tecnico in conferenza stampa: “Abbiamo un’opportunità domani. Bisogna avere grande compattezza per voltare pagina. Pensare troppo a quello che potevamo fare credo non ci possa aiutare tanto domani. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento o che non mettano il 100%, ho sempre visto grande attenzione e volontà. Il momento si supera lavorando, perché sappiamo fare molto meglio di quel che stiamo facendo. Tutti i giocatori si devono sentire pronti. È la prima volta che non vinciamo da cinque gare di fila, quindi devono essere tutti pronti. Abbiamo giocato tante partite, deciderò dopo l’allenamento di oggi la formazione. Nel mio lavoro si parla tanto. Dopo Roma avevo voglia di tornare a lavorare e non di parlare. Credo di conoscere bene i miei giocatori e di sapere cosa serve per stimolarli. Chiaro che se hanno sbagliato tante scelte il responsabile sono io e quindi ho cercato di essere più chiaro, più semplice e più diretto in questi giorni”.

Calciomercato: “Abbiamo le risorse necessarie per uscire da questo momento. Sul mercato la società si è espressa già da tempo. Stiamo recuperando gli infortuni, quindi stiamo apposto così”.

Infortuni: “Calabria e Theo si sono allenati ieri in gruppo e sono a disposizione. Tomori no”.

De Ketelaere: “Sta sicuramente meglio fisicamente, è più forte e strappa di più. È un trequartista offensivo e se giocherà verrà impiegato lì. Tante volte abbiamo giocato con lui i insieme a Giroud”.

Foto: Twitter ufficiale Milan