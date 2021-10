Pioli: “Grande maturità. Ho visto i giocatori convinti alla fine del primo tempo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo la rimonta di San Siro contro l’Hellas Verona:

“Partita difficile, complicata. Siamo stati bravi. Molto orgoglioso del carattere della squadra e della voglia di non perdere.

Nel primo tempo il Verona è stato più pronto, più bravo di noi a recuperare palloni e più rapido a vincere i duelli. Sfortunati per come abbiamo preso il primo gol, ci siamo fatti sorprendere. Ma ci abbiamo creduto, ho visto le facce dei giocatori all’intervallo ed erano convinti. E’ salita l’intensità e ci siamo riusciti”.

Foto: Twitter Milan