È un Milan infinito: Giroud, Kessie (rigore) e un autogol di Gunter per ribaltare il Verona

A San Siro un Milan pieno di assenze ospita l’Hellas Verona per l’ottava giornata di Serie A 2021-22.

Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio dopo 7′, bel pallone di Veloso in profondità e Caprari piega le mani a Tatarusanu.

Maldini cerca la reazione ma non trova la porta. Al quarto d’ora Lazovic crossa per Kalinic, il croato arriva in ritardo e la palla termina sul fondo.

Romagnoli stende Kalinic tentando l’anticipo e al minuto 21 è rigore per l’Hellas: Barak si incarica della battuta e dopo un lungo check del VAR può calciare e battere il portiere rumeno del Milan. E’ 2-0 per il Verona a San Siro!

Come se non bastasse, Pioli perde anche Rebic per infortunio, il croato aveva già avuto dei problemi in settimana e lascia il campo per Leao al 36′.

Si va al riposo con un clamoroso doppio vantaggio scaligero a Milano.

Nella ripresa entra Castillejo e il Mian cambia faccia, al 59′ Leao crossa per Giroud e il francese gira alla perfezione di testa anticipando Casale: è 1-2!

Lo spagnolo si guadagna un calcio di rigore al minuto 74′, Kessie si incarica della battuta e non sbaglia, spiazzato Montipò: il Milan pareggia.

Passano altri cinque minuti e su un cross di Castillejo è Gunter a mettere nella sua porta per un clamoroso autorete. Match ribaltato completamente: da 0-2 a 3-2 per i rossoneri! Finisce così a San Siro e Milan nuovamente in testa alla classifica, a +1 sul Napoli che giocherà domani. Foto: Twitter personale Giroud