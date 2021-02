Pioli: “E’ difficile stupirsi di Ibra, è un campione. Dobbiamo provare a vincere ogni partita”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il largo successo ottenuto sul Crotone:

“Di quello che fa Ibra, vedendolo come si prepara e allena, è difficile stupirsi. È un campione. È difficile riuscire a mantenere quello che sta facendo, quando sta bene ha quasi sempre fatto 2 gol. Ibra è questo qua. Sta aiutando tanto la squadra a crescere. Siamo soddisfatti, la partita non è stata per niente semplice. Abbiamo vinto meritatamente.

La classifica? Abbiamo l’obiettivo di pretendere il massimo e provare a vincere ogni partita. Siamo consapevoli che diamo il massimo tutti i giorni per crescere, la partita da vincere è sempre la prossima. Non è il tempo di guardare la classifica, arriverà un periodo molto impegnativo. Speriamo di andare avanti anche in Europa. C’è ancora tanto da fare e tanto da spingere”.

Foto: sito Milan