Poker del Milan al Crotone: doppiette di Ibra e Rebic. L’Udinese batte il Verona 2-0

Tutto facile per il Milan di Stefano Pioli nella gara delle 15.00 contro il Crotone: 4-0 per i rossoneri grazie alle doppiette di Ibrahimovic e Rebic.

Nel primo tempo apre le marcature Ibra, raggiungendo così quota 500 gol in carriera con le squadre di club, si va al riposo sull’1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa il Milan dilaga, a segnare è ancora lo svedese al 64′, marcatura numero 501 raggiunta. Nel giro di un minuto e mezzo Ante Rebic punisce altre due volte il Crotone e fissa il punteggio sul definitivo 4-0.

Il Milan torna in testa a quota 49, il Crotone rimane ultimo con soli 12 punti.

Nell’altra gara delle 15.00 l’Udinese supera l’Hellas Verona nel finale grazie all’autorete di Silvestri e al guizzo di Deulofeu. La squadra di Gotti sale all’undicesimo posto con 24 punti, il Verona resta nono con 30.

Milan-Crotone 4-0 (Ibrahimovic 30′ e 64′, Rebic 69′ e 70′)

Udinese-Verona 2-0 (aut. Silvestri 83′, Deulofeu 90+2′)

Foto: Twitter Milan