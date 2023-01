Pioli difende i suoi: “Mi fido di tutti e non li cambierei con nessuno”

Poco prima del fischio di inizio di Salernitana-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport: “Sappiamo quanto sarebbe importante riprendere il cammino con una vittoria e quanto sia importante la partita di oggi. Abbiamo De Ketelaere e Adli per cambi in attacco, sarà importante l’approccio oggi e sappiamo quali difficoltà potremmo incontrare. Vedremo poi in corsa come potremo cambiare le cose. Mi aspetto un Milan con carattere, mi fido dei miei giocatori, li conosco bene e non li cambierei con nessun altro giocatore. Possono crescere ancora, sarà una gara difficile, ma scenderemo in campo con convinzione”.

foto: sito ufficiale AC Milan