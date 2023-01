Pioli: “Quota scudetto a 85 punti. Infortuni? Responsabilità mia”. E sul rientro di Maignan…

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana: “Siamo tutti in una situazione anomala: è la prima volta dopo una sosta così lunga in questo periodo della stagione e abbiamo giocato solo una parte del girone d’andata. Sarà importante ripartire bene domani: abbiamo lasciato con una vittoria, vogliamo ripartire bene con una vittoria“. E sulla quota scudetto: “Non dobbiamo fare la corsa su nessuno, se non su noi stessi. Per vincere il campionato serviranno più di 85 punti. Abbiamo la possibilità di girare meglio dell’anno scorso, ma dobbiamo spingere forte. Credo sia molto corretto non andare troppo avanti col pensiero, ma pensare a domani, quando troveremo un ambiente caldo e un avversario tosto: è quello che ci serve per ripartire bene”.

Poi ha proseguito parlando degli infortuni: “Il responsabile sono io. Dovremmo stare qui ad analizzare tutti i singoli infortuni, ma stiamo lavorando per diminuirne il numero”. E sul rientro di Maignan: “In questo momento no, le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è possibile forzare ora e quindi non so dare una tempistica sul rientro. Non a breve, questo posso dirlo di sicuro”.

Foto: sito ufficiale Milan