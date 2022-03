Pioli: “Brahim in dubbio, valuterò Tonali. Giroud a disposizione, Ibra ha aumentato il minutaggio”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita con il Cagliari, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato delle qualità che saranno necessarie nelle prossime gare: “Servirà essere concentrati e preparati, pensando solo alla partita di domani perché è l’unico modo per andare avanti. La squadra sta bene soprattutto a livello mentale, le gambe ci saranno fino alla fine. Con l’Empoli abbiamo sbagliato la gestione della palla nel secondo tempo, cercare di renderci sempre pericolosi dev’essere il nostro obiettivo. Pavoletti è un uomo d’area, dovremo essere attenti. Rebic a destra? Contro le squadre che giocano a tre ci sono tante soluzioni”.

Sulle italiane in Europa: “Non avere una squadra italiana nei quarti di Champions è una cosa negativa, ma le due squadre che hanno passato il nostro girone sono ai quarti. Ci manca qualcosa dal punto di vista della qualità e del ritmo, ma non penso siamo lontanissimi”.

Pioli parla degli indisponibili: “Non ci sarà Maldini, Tonali è tornato oggi ad allenarsi e lo valuterò. Ieri ha avuto un trauma anche Brahim, vedremo come starà. Giroud non dovrebbe avere problemi, Ibra ha aumentato il minutaggio. Se lui si sente bene per andare in Nazionale deve farlo, per lui giocare è importante”.

Su Kalulu: “Ha una qualità importantissima, ha dentro di sé una determinazione e una serenità che gli permette di giocare con grande personalità. Affronta ogni partita con concentrazione e non con ansia”.

Foto: Sito ufficiale Milan