Pioli: “Non guardo la classifica. Noi padroni del nostro destino? Sono tutte lì”

Nella giornata di domani il Milan sarà impegnato nella delicata trasferta di Cagliari, dove i rossoneri saranno chiamati a non sbagliare per non perdere ulteriori punti contro formazioni presenti nella parte destra della classifica. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli ha parlato del momento della squadra: “Tutte le esperienze che abbiamo fatto in passato devono servirci, ora tutte hanno motivazioni, quindi bisognerà prepararla nel miglior modo possibile. Loro giocano un calcio molto aggressivo. Non abbiamo guardato la classifica, ho visto grande attenzione dai ragazzi e questo me l’aspettavo”.

Il tecnico parla di Olivier Giroud: “Ha dato qualità e spessore professionale, è un uomo molto importante dentro il nostro gruppo. Sta dando tanto ma da tutti mi aspetto qualcosa in più, se fino ad ora abbiamo fatto novantanove dobbiamo fare cento. Dobbiamo proseguire restando solidi in fase di non possesso, i giochi sono aperti per tutti e i particolari faranno la differenza: virtualmente sull’Inter c’è solo un punto e le altre sono lì”.

Foto: Twitter Milan