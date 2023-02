Pioli: “Bennacer si è allenato ma domani non ci sarà. I particolari faranno la differenza”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la gara tra Milan e Tottenham di domani.

Queste le sue parole: “Come sta Bennaceer? Si è allenato con noi ma non è al 100% e non possiamo rischiare. Non ci sarà”.

Che differenza c’è con il calcio inglese? “A livello economico non c’è partita. Poi si può andare sulla cultura, su tanti altri aspetti ma questo non è il momento”.

Non c’è più la regola del gol in trasferta. Cosa è cambiato? “Non più di tanto, ora sai che se subisci un gol in casa non è più irraggiungibile il passaggio del turno. Ho preparato la squadra a tutti i dettagli, perché i particolari fanno la differenza”.

Foto: sito Milan