Pioli: “Con il Tottenham le gare più importanti della mia carriera. Conte? Uno dei pochi a chiamarmi per congratularsi dello scudetto”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tottenham, valida per l’andata degli ottavi di Champions.

Queste le sue parole: “Se vogliamo pensare di poter vincere servono alti livelli d’intensità e qualità tecnica. Ci siamo preparati per questo, siciramente la doppia sfida con il Tottenham sarà la più importante della mia carriera”.

Su Conte: “Sfida difficile, inevitabile che sia così per un ottavo. Conte è un grande allenatore e uno dei pochi colleghi che mi hanno chiamato per congratularsi per il titolo”.

5 allenatori italiani su 16 agli ottavi. Chi è il migliore? “Ancelotti è un totem ma lo è anche Conte. Tantissimi allenatori bravi, abbiamo una buona scuola e caratteristiche importanti”.

Sulla aprtita: “Dobbiamo giocare bene, provare a essere sempre pericoloso e comandare la partita. Ci sarà un tridente offensivo di alto livello e la fase difensiva dovrà essere compatta”.

Dove vede De Ketelaere nel nuovo modulo? “Trequarti, centrodestra”.

Questo Milan pensa di vincere la Champions? “Crediamo di essere all’altezza del Tottenham. Vincere la Champions a oggi è un sogno”.

Foto: sito Milan