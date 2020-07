Pioli: “Abbiamo la nostra filosofia di gioco, domani ci aspetta una gara difficile”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Parma:“Dobbiamo continuare a fare punti se vogliamo tornare in Europa. Domani affrontiamo una squadra difficile, dobbiamo essere ben preparati sotto tutti i punti vista. Abbiamo costruito un modo di stare in campo e una mentalità precisa. Non partiamo da zero domani sera, abbiamo la nostra filosofia di gioco e la nostra mentalità che ci ha portato ad ottenere risultati importanti. Dobbiamo continuare così. Le prossime sei partite ci diranno che squadra siamo”.



L’allenatore si è soffermato sul momento della squadra:“Si gioca con la testa più che col fisico. Se giocassimo altre 100 volte la gara di Ferrara la vinceremmo 99 volte. Non siamo riusciti a segnare gol nonostante le tante occasioni avute, ma domani ci deve essere tanta concentrazione”.



Zlatan Ibrahimovic era uscito arrabbiato dalla gara con il Napoli: “L’infortunio gli ha tolto un po’ di condizione. Deciderò domani mattina chi schierare dall’inizio. Ibra è un vincente, è uscito non contento perchè stavamo perdendo. E’ giusto così, lui è molto motivato.E’ più difficile essere una vera squadra quando le cose sono difficili rispetto a quando sono facili. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e uscire da una gara complicata perchè il Napoli è una squadra importante”.

Pioli è contento della crescita di Theo:”Il suo rendimento è costante. Per il suo fisico, cresce a partita in corso. A Napoli aveva un avversario difficile come Callejon, ma lui è stato molto attento. Ha fatto una partita che agli allenatori piace molto. Ha segnato, ma ha fatto bene anche in fase difensiva dove è migliorato molto. Può diventare uno dei terzini migliori al mondo”.

