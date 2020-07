Stagione da applausi per Theo Hernandez: il Milan si coccola il suo gioiello

Anno da incorniciare per Theo Hernandez. Una forza della natura. Un terzino implacabile per la fascia sinistra del Milan e con il vizio del gol. Una freccia in più nell’arco di Stefano Pioli. Il calciatore francese, di origini spagnole, è arrivato già a quota sei reti e non intende fermarsi. Dopo i problemi fisici avuti nell’incipit stagionale, il classe 1997 si è imposto come miglior laterale basso del campionato, diventando determinante anche per il contributo in fase di contenimento dei rossoneri. I numeri premiano le sue perfomances da urlo: oltre ai sei sigilli messi a segno, l’ex Real Madrid vanta anche due assist e registra una media di 2 dribbling, 2 recuperi e 2 passaggi chiave a partita.

Foto: profilo twitter Milan