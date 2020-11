Pinto: “Sarò per sempre grato al Benfica, sono stati otto anni intensi in cui ho fatto del mio meglio”

Tiago Pinto è il nuovo direttore generale della Roma, in carica dal 1° Gennaio 2021, il portoghese ha parlato così ai canali ufficiali del Benfica: “Sarò per sempre grato al Benfica, e al nostro presidente, per l’opportunità che mi è stata data. Sono stati otto anni intensi in cui ho fatto del mio meglio e tutti quelli che mi conoscono sanno che questa decisione è stata la più difficile di tutte che ho preso come responsabile di questo club.

Mi sarebbe piaciuto dare ancora di più, ma sono sicuro di aver fatto tutto quanto in mio potere”.

Foto: sito ufficiale As Roma