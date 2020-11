Ufficiale: Tiago Pinto nuovo direttore generale della Roma

Con una nota ufficiale la Roma ha annunciato che Tiago Pinto è diventato il nuovo direttore generale del club giallorosso. Questa la nota: “L’AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale. Tiago Pinto entrerà a far parte dell’AS Roma come General Manager, Football, il 1° gennaio 2021, riportando a Dan e Ryan Friedkin e supervisionando tutte le componenti sportive del Club.”

Foto: sito uff Roma