Pinamonti, la Juve è sempre più convinta

Andrea Pinamonti sempre più in orbita Juve. Una pista che vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, quando vi abbiamo raccontato come il club bianconero avesse allacciato contatti molto concreti per provare a definire l’operazione. Il club bianconero è infatti alla ricerca di un attaccante di prospettiva ed è sempre più convinto che Pinamonti rappresenti l’identikit perfetto. Per il classe ’99, lo scorso febbraio, il Genoa ha esercitato il diritto di riscatto per poco più di 18 milioni (ci sarebbero i margini per un’eventuale intervento dell’inter, secondo vecchi accordi verbali, ma non è detto che ciò accada). Ora la Juve vuole cercare di raggiungere le intese con il club di Preziosi per regalarsi un attaccante di prospettiva e dalle indiscusse qualità.

Foto: Twitter ufficiale Genoa