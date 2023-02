Philippe Diallo presidente ad interim della Federcalcio francese

Il dimissionario Noel Le Graet, ormai ex presidente della Federcalcio francese, sarà sostituito dal suo vice Philippe Diallo. A riferirlo è la FFF (Fédération Française de Football) in una nota ufficiale: “A seguito delle dimissioni di Noël Le Graët dalla presidenza della Fédération Française de Football (FFF), il suo vice-presidente Philippe Diallo è stato scelto momentaneamente come suo successore. Occuperà tale carica almeno fino a giugno, ossia quando vi sarà l’assemblea federale che voterà”.

Foto: sito ufficiale Federcalcio francese