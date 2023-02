Francia, si dimette il presidente della Federcalcio Noel Le Graet

Noel Le Graet si è dimesso dal ruolo di presidente della Federcalcio francese. L’81enne lascia l’incarico dopo oltre dieci anni dalla sua prima elezione, confermato successivamente dalle votazioni del 2012 e del 2017. Oltre 11 anni di presidenza, il dirigente francese è finito nell’occhio del ciclone da diverso tempo per via di alcune accuse di molestie sessuali, oltre a frasi su omofobia e razzismo che gli erano valse critiche da ogni parte. Recentemente, in occasione del rinnovo di Didier Deschamps come CT della Nazionale francese, aveva attaccato anche Zinedine Zidane.

Foto: Twitter ufficiale Federazione calcistica della Francia