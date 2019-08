Pezzella-Parma, tutto ok (da lunedì). E ora Sala

Dal 25 giugno al 23 agosto. Il 25 giugno vi avevamo svelato l’interesse a sorpresa del Parma per il terzino sinistro Giuseppe Pezzella. Ieri vi avevamo raccontato un incontro per oggi: accordo raggiunto, Pezzella sarà a Parma da lunedì dopo Udinese-Milan. E ora il club emiliano stringe per Sala.

Foto: zimbio