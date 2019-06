Esclusiva: Parma, per la fascia sinistra priorità Pezzella

Il Parma cerca un terzino sinistro e ha messo al primo posto della lista Giuseppe Pezzella, classe 1997. Quest’ultimo è rientrato a Udine dal prestito con il Genoa, è reduce dall’avventura non troppo fortunata con l’Under 21 di Di Biagio, il Parma ha già mosso i primi passi, ma in questo periodo l’Udinese intende valutare l’intero organico a disposizione. Il Parma ci riproverà.

Foto: zimbio