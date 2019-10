Petrachi: “Mi scuso per le parole di ieri, non volevo offendere le donne. Il calcio è di tutti”

Dopo lo sfogo di ieri, Gianluca Petrachi si scusa. Il direttore sportivo della Roma è intervenuto così ai microfoni dell’Ansa: “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne. Ero molto arrabbiato perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia uno sport fisico e di contatto. Il calcio è di tutti e alla Roma siamo molto orgogliosi della nostra squadra femminile e di promuovere il calcio femminile”, ha concluso Petrachi.

Gianluca Petrachi: "I'm sorry if anyone was offended by the words I used. It wasn't my intention to suggest that football is only a man’s game & not for young ladies. Football is for everyone & at #ASRoma, we’re proud of our women’s team & our role in promoting women’s football." pic.twitter.com/newSJgwNDq

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 7, 2019