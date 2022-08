Giorno di visite per Andrea Petagna e Luca Pellegrini. Sono iniziate di buon mattino quelle dell’attaccante del Monza che, come raccontato ieri in esclusiva, ha raggiunto il suo nuovo club lasciando il Napoli in prestito con obbligo di riscatto. Nel pomeriggio vi avevamo anticipato la definizione della trattativa per Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte: operazione in prestito secco.

Foto: twitter Napoli