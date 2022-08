L’indiscrezione: Luca Pellegrini all’Eintracht in prestito secco. Le ultime su Rabiot

Luca Pellegrini sta per lasciare la Juve, da tre o quattro giorni stava andando avanti la trattativa con l’Eintracht indipendentemente da Kostic. Accordo trovato nelle ultime ore, dovrebbe essere un prestito secco. In giornata previsti sviluppi ulteriori per Rabiot: il Manchester United ha scelto, all’interno di un labirinto che contiene il via libera della mamma – signora Veronique – e quindi conviene aspettare. L’uscita di Rabiot sarebbe fondamentale per l’operazione Paredes in entrata.

Foto: Instagram personale