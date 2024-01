Perisic torna all’Hadjuk Spalato: “Se vincerò sarà il punto più alto in carriera”

Ivan Perisic è tornato all’Hadjuk Spalato, club che lo aveva lanciato. L’ex Inter, ha parlato così al sito ufficiale del club: “È passato molto tempo da quando ho lasciato Hajduk. Tante emozioni negli ultimi giorni, non ho dormito nemmeno bene. Sono felice di essere qui. L’infortunio c’è, ma lavoro tutti i giorni, tutto il giorno. Vedremo quando tornerò in campo. Non vedo l’ora che tutto inizi. Ho iniziato a correre 10-15 giorni fa. Passo dopo passo spero di scendere in campo il prima possibile. Sognavo l’Hajduk, spero che il debutto avvenga il prima possibile. Se dovesse arrivare il titolo con l’Hajduk sarà il momento più alto”.

Foto: sirto sito Hadjuk Spalato